В «Роснефти» прокомментировали переход Сечина в правительство

Сечин обязан отработать в «Роснефти» еще два года
Топ-менеджер «Роснефти» Игорь Сечин по условия контракта обязан отработать в компании еще два года. Об этом сообщил пресс-секретарь нефтегазовой корпорации Михаил Леонтьев, комментируя сообщения СМИ об уходе Сечина в правительство.
По словам Леонтьева, никакой информации о переходе Сечина на другую работу в компании нет. Также он уточнил, что руководство компании работает на контрактной основе, контракт Сечина утвержден и он обязан отработать по нему еще два года, пишет ТАСС.
Ранее СМИ писали, что глава «Роснефти» может уйти в правительство. В новом составе Сечин якобы займет пост премьер-министра или первого вице-премьера.