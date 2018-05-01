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Главные новости Челябинской области
17:46  01 мая 2018 0

На Южном Урале спустя полгода обнаружили тело утонувшего полицейского

В ноябре 2017 года найти мужчину не удалосьФото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из водохранилища Аргази в Челябинской области достали тело полицейского, утонувшего осенью 2017 года. Он пытался спасти пассажиров перевернувшейся лодки.

«Да, действительно, найденный 30 апреля в Аргазях мужчина — наш коллега, который погиб во время инцидента 1 ноября», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Известно, что в операции 30 апреля принимали участие специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области. Получить оперативный комментарий от представителя спасателей корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Напомним, осенью прошлого года на озере Аргази перевернулось судно с пятью людьми на борту. К ним на помощь выдвинулась находившаяся неподалеку лодка с двумя полицейскими. Им удалось поднять на борт всех потерпевших, но лодка не выдержала перегруза и ушла под воду. Из семи человек спастись удалось только двоим. Остальные, в том числе сотрудники полиции, погибли. Позже были найдены четыре тела, полицейского найти не удалось. Спасатели 5 ноября официально завершили его поиски.

Павел Маркуш
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