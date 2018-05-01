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01 мая 2018
Главные новости Москвы
18:26  01 мая 2018 0

Минфин США заявил, что не пытается разорить «Русал»

Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, русал, шахтер
«Санкции в отношении РУСАЛА были введены только из-за «его владельцев»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил о прогрессе в переговорах с российской компанией «Русал». Одним из условий снятия санкций с алюминиевой компании американское правительство назвало продажу контрольного пакета акций предприятия, принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

По словам Стивена Мнучина, есть много фактов и обстоятельств, которые обсуждаются сторонами. «Мы находимся в контакте с компанией и считаем, что переговоры подают надежды. Поэтому продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время. Мы не ставили своей целю вывести „Русал“ из игры», — цитирует «Пятый канал» слова Мнучина. Он добавил, что санкции в отношении «Русала» были введены только из-за «его владельцев». Сама компания может быть исключена из санкционного списка при соблюдении вышеуказанных критериев.

Ранее Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров и вдвое сократить свой пакет акций в компании En+ Group, через которую миллиардер контролировал «Русал». Сразу после этого стоимость глобальных депозитарных расписок компании En+ Group показала рост на открытии торгов Московской биржи.

Павел Маркуш
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