Минфин США заявил, что не пытается разорить «Русал»

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил о прогрессе в переговорах с российской компанией «Русал». Одним из условий снятия санкций с алюминиевой компании американское правительство назвало продажу контрольного пакета акций предприятия, принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
По словам Стивена Мнучина, есть много фактов и обстоятельств, которые обсуждаются сторонами. «Мы находимся в контакте с компанией и считаем, что переговоры подают надежды. Поэтому продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время. Мы не ставили своей целю вывести „Русал“ из игры», — цитирует «Пятый канал» слова Мнучина. Он добавил, что санкции в отношении «Русала» были введены только из-за «его владельцев». Сама компания может быть исключена из санкционного списка при соблюдении вышеуказанных критериев.
Ранее Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров и вдвое сократить свой пакет акций в компании En+ Group, через которую миллиардер контролировал «Русал». Сразу после этого стоимость глобальных депозитарных расписок компании En+ Group показала рост на открытии торгов Московской биржи.