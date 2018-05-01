Лондонская биржа приостановит торги ценными бумагами компании Дерипаски

Ранее были приостановлены торги бумагами En+ для инвесторов из США
Лондонская фондовая биржа (LSE) со 2 мая приостанавливает торговлю глобальными депозитарными расписками En+ Group. Об этом говорится в официальном сообщении торговой площадки.
В пресс-релизе LSE говорится, что биржа продолжит следить за ситуацией вокруг En+ Group. Ранее были приостановлены торги бумагами En+ для инвесторов из США, говорится в сообщении LSE от 9 апреля.
Ранее Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров и вдвое сократить свой пакет акций в компании En+ Group. Это было условием для снятия санкций, выдвинутым США. Сразу после этого стоимость глобальных депозитарных расписок компании En+ Group показала рост на открытии торгов Московской биржи.