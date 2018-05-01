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01 мая 2018
20:05  01 мая 2018 2

«Екатеринбург Арена» попала в компьютерную игру, посвященную чемпионату мира по футболу. ФОТО, ВИДЕО

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», екатеринбург-арена, центральный стадион
Установить бесплатное обновление можно будет 29 маяФото: Антон Басанаев © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Разработчики футбольного симулятора FIFA анонсировали обновления к последней версии серии игр FIFA 18. Дополнения посвящены национальным сборным, футбольным стадионам и в целом чемпионату мира по футболу в России. Помимо прочего, в игре можно увидеть и «Екатеринбург Арену».

На днях разработчик спортивных симуляторов EA Sports на своем YouTube-канале опубликовал трейлер-анонс будущих обновлений. В съемках видеоролика принял участие португалец Криштиану Роналду, который собирается в поездку на матчи чемпионата мира. Наряду со спортивной экипировкой в свой багаж спортсмен кладет диск с футбольным симулятором.

Представители EA Sports заявили, что дополнение «World Cup» выйдет на платформах PS4, Xbox One, PC, и персональных компьютерах. В этом обновлении игроки смогут выбирать из 32 национальных сборных. Установить его можно будет через бесплатное обновление контента 29 мая.

Стоит отметить, что обновления касаются не только экипировки и составов команд, но и стадионов, которые примут матчи мундиаля. В игре можно увидеть обновленные «Лужники», «Калининград-арену», «Мордовия-арену» и «Екатеринбург-арену» с ее знаменитыми выносными трибунами. На сайте EA о стадионе в уральской столице сообщается, что арена была построена в 1957 году и отремонтирована в преддверие чемпионата мира по футболу. «Екатеринбург — самый восточный стадион Кубка мира. Он имеет вторую минимальную вместимость из всех стадионов Кубка мира — 35 696 человек», — сообщает сайт.

Так в симуляторе будет выглядеть «Екатеринбург-арена»
ФОТО: сайт EA Sports

Напомним, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля, помимо Екатеринбурга, примет Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград и Саранск. В уральской столице пройдет четыре матча группового этапа. С 15 июня по 27 июня на поле «Екатеринбург-арены» пройдут матчи Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.

Павел Маркуш
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