Разработчики футбольного симулятора FIFA анонсировали обновления к последней версии серии игр FIFA 18. Дополнения посвящены национальным сборным, футбольным стадионам и в целом чемпионату мира по футболу в России. Помимо прочего, в игре можно увидеть и «Екатеринбург Арену».
На днях разработчик спортивных симуляторов EA Sports на своем YouTube-канале опубликовал трейлер-анонс будущих обновлений. В съемках видеоролика принял участие португалец Криштиану Роналду, который собирается в поездку на матчи чемпионата мира. Наряду со спортивной экипировкой в свой багаж спортсмен кладет диск с футбольным симулятором.
Представители EA Sports заявили, что дополнение «World Cup» выйдет на платформах PS4, Xbox One, PC, и персональных компьютерах. В этом обновлении игроки смогут выбирать из 32 национальных сборных. Установить его можно будет через бесплатное обновление контента 29 мая.
Стоит отметить, что обновления касаются не только экипировки и составов команд, но и стадионов, которые примут матчи мундиаля. В игре можно увидеть обновленные «Лужники», «Калининград-арену», «Мордовия-арену» и «Екатеринбург-арену» с ее знаменитыми выносными трибунами. На сайте EA о стадионе в уральской столице сообщается, что арена была построена в 1957 году и отремонтирована в преддверие чемпионата мира по футболу. «Екатеринбург — самый восточный стадион Кубка мира. Он имеет вторую минимальную вместимость из всех стадионов Кубка мира — 35 696 человек», — сообщает сайт.
Напомним, что чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля, помимо Екатеринбурга, примет Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград и Саранск. В уральской столице пройдет четыре матча группового этапа. С 15 июня по 27 июня на поле «Екатеринбург-арены» пройдут матчи Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.