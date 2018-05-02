«Роснефть» намерена провести выкуп собственных акций

До конца текущего года корпорация «Роснефть» намерена запустить программу обратного выкупа своих акций на общую сумму 2 млрд долларов США. Кроме того, совокупную долговую нагрузку предполагается сократить не менее, чем на 500 млрд рублей.
Программа будет реализована в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу компании, финансовые обязательства «Роснефти» будут сокращаться за счет снижения капитальных затрат — они уменьшатся на 20% по сравнению с заданным целевым уровнем. Кроме того, будет уменьшен оборотный капитал (на 200 млрд рублей) и распроданы непрофильные активы. Полученные средства и будут пущены в том числе на реализацию программы возврата акций buy back: их будут выкупать с открытого рынка в течение 2018—2020 годов.
По мнению аналитиков, обещание значительно сократить долг на фоне снижения капзатрат и стабильных дивидендов способно надолго закрепить акции «Роснефти» в статусе фаворита рынка.