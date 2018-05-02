Продюсер «Ревизорро» рассказала об истинной роли Летучей

Главный продюсер популярной телепрограммы «Ревизорро» Валерия Бойко рассказала о сути конфликта, который произошел между экс-ведущей Еленой Летучей и новой командой шоу. В конфликте продюсер встала на сторону актрисы Настасьи Самбурской.
По словам Валерии Бойко, у Летучей не было понимания разницы между профессиями продюсера и ролью ведущего телепрограммы. «Есть профессия продюсер, а есть профессия ведущий. Продюсеру почти никогда не стать ведущим, да мы и не стремимся, а ведущий, как правило, в 95 процентах хочет стать «сам себе продюсером», — приводит слова Бойко «День Online».
Продюсер добавила, что несмотря на всю кажущуюся простоту, это очень сложна работа — найти неизвестного никому человека, увидеть в нем потенциал, уговорить руководство канала на кастинг и убедить, что это выстрелить. Именно так, по словам Валерии Бойко и «лепился» несколько лет образ популярной ведущей «Ревизорро» Лены Летучей.
Напомним, конфликт разгорелся после того, как экс-ведущая шоу заявила о том, что новые лица — Настасья Самбурская и Ольга Романовская — «убили шоу». В ответ на данное заявление Самбурская уже успела рассказать, что гневное заявление экс-ведущей связано исключительно с ее личными проблемами: якобы вне «Ревизорро» Летучая никому не интересна, поэтому решила «поймать хайп» на новых лицах программы. Ранее Летучая покинула «Ревизорро», объяснив свой уход постоянными сливами мест предстоящих проверок