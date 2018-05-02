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02 мая 2018
01 мая 2018
Главные новости Москвы
03:02  02 мая 2018 0

Польша отказала «Ночным волкам» в проезде по территории страны

Акция байкеров Ночные волки к 70летию победы в ВОВ. Екатеринбург, хирург, залдостанов александр
По словам лидера «Ночных волков», претензии у пограничников возникли к гражданам ЕвросоюзаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов сообщил журналистам о том, что власти Польши отказали байкерам в проезде по территории страны для совершения пробега «Дороги Победы — на Берлин». По словам Залдостанова, запрет связан с участием мотоциклистов в движении «Ночные волки» и использовании российской символики.

«Европейцев за принадлежность к „Ночным волкам“ не пропускают в Польшу, — приводит RT слова Хирурга. — Пустили только часть людей, только поляков. Сказали, снимайте символику — тогда проедете». Залдостанов отметил, что «Ночных волков» подозревают в терроризме, поэтому использование их символики в Польше не разрешают.

Как сообщает Sputnik, европейских участников байк-клуба — троих граждан Словакии и четверых граждан Германии — польские власти шантажируют временным или пожизненным запретом на въезд в страну, если они все же примут участие в пробеге с символикой российского мотодвижения.

Отметим, мотопробег «Ночных волков» начался в понедельник, 30 апреля. Мотоциклисты, ранее ставшие известными благодаря серии патриотических акций, направляются сейчас в Варшаву, где в преддверии Дня Победы собираются возложить цветы к Могиле неизвестного солдата и на кладбище, где похоронены погибшие при освобождении Польши советские воины.

Евгений Александров
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