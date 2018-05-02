Швейцарские банки отказались сотрудничать с ФИДЕ из-за Илюмжинова

Присутствие в санкционных списках президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова делает невозможным дальнейшее обслуживание счетов организации. Об этом объявил швейцарский банк UBS, в котором ранее находились денежные средства организации.
Как сообщает «Газета.ру», в конце прошлой недели исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фриман направил на имя Илюмжинова письмо, в котором сообщил, что переговоры с другими швейцарскими банками ни к чему не привели: финансовые организации отказываются обслуживать Федерацию, пока ее возглавляет человек, находящийся под санкциями. Четыре банка ответили отказом в открытии счетов и переводе средств, еще 18 — вообще отказались от диалога с руководством ФИДЕ.
Отметим, в настоящее время Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавлявший ФИДЕ с 1995 года, отстранен от занимаемой должности единогласным решением исполнительного комитета организации, а его обязанности возложены на Георгиоса Макропулоса. Тем не менее формально Илюмжинов остается главой ФИДЕ: сам он в отставку уходить не собирается, несмотря на возникшие проблемы, а давление на организацию со стороны банков считает политическим. На предстоящих выборах главы ФИДЕ он снова планирует выставить свою кандидатуру.
«Это заявление еще больше меня подстегнуло. Я буду еще больше ездить и пропагандировать всю абсурдность этой санкционной политики одной из стран», — цитирует заявление Илюмжинова РИА «Новости».
Тем временем, как передает The Financial Times, казначей ФИДЕ Адриан Сигель уже разослал в национальные шахматные федерации 189 государств — членов ФИДЕ письма с просьбой отложить перечисление взносов пока не будет решен вопрос с банковским обслуживанием организации.