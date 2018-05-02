{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 мая 2018
01 мая 2018
Главные новости Москвы
05:53  02 мая 2018 0

Трамп поедет в Корею, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном

В Белом доме пока официально не подтверждаю информацию источников CNNФото: Flickr, Wikimedia Commons

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын одобрил идею переговоров с президентом США Дональдом Трампом в пограничном населенном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне. Место исторической встречи было ранее предложено президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как сообщает «Пятый канал», таким образом подготовка к переговорам между американским и северокорейским лидерами находится в финальной стадии. В пользу того, что Пхеньян настроен на сближение, говорит хотя бы тот факт, что КНДР переведет часы на полчаса вперед, чтобы время в Северной и Южной Корее совпадало.

Напомним, саммит между лидерами США и КНДР стал возможен после того, как глава Северной Кореи объявил об отказе от дальнейшей ядерной программы и свертывании испытаний оружия массового поражения. Ранее в качестве места возможной встречи глав государств заявлялись монгольский Улан-Батор и российский Владивосток. Кроме того, предлагалось провести историческую встречу в Сингапуре.

Как ранее писало «URA.RU», 21 апреля КНДР объявила о свертывании ракетно-ядерной программы, а уже спустя неделю Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки в пограничном Пханмунджоме.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров