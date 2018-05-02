Трамп поедет в Корею, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын одобрил идею переговоров с президентом США Дональдом Трампом в пограничном населенном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне. Место исторической встречи было ранее предложено президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Как сообщает «Пятый канал», таким образом подготовка к переговорам между американским и северокорейским лидерами находится в финальной стадии. В пользу того, что Пхеньян настроен на сближение, говорит хотя бы тот факт, что КНДР переведет часы на полчаса вперед, чтобы время в Северной и Южной Корее совпадало.
Напомним, саммит между лидерами США и КНДР стал возможен после того, как глава Северной Кореи объявил об отказе от дальнейшей ядерной программы и свертывании испытаний оружия массового поражения. Ранее в качестве места возможной встречи глав государств заявлялись монгольский Улан-Батор и российский Владивосток. Кроме того, предлагалось провести историческую встречу в Сингапуре.
Как ранее писало «URA.RU», 21 апреля КНДР объявила о свертывании ракетно-ядерной программы, а уже спустя неделю Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки в пограничном Пханмунджоме.