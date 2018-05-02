Трамп выиграл выборы благодаря поддельной справке о состоянии здоровья

Американские СМИ обсуждают откровения бывшего врача президента США Дональда Трампа. Подозрения, которые неоднократно высказывались в ходе предвыборной кампании, оправдались: состояние здоровья главы государства оказалось под вопросом.
Справка о здоровье Дональда Трампа, представленная перед президентскими выборами, является враньем. Как заявил журналистам его бывший врач Харольд Борнстейн, свой отчет он писал под диктовку кандидата, пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN.
«Трамп обладает необычайной физической силой и выносливостью, а если он выиграет выборы, то станет самым здоровым президентом в истории», — напоминает телеканал RT заявление врача Трампа перед выборами. Отмечается, что уже тогда многие журналисты задавались вопросом, как при такой приверженности к фаст-фуду и стейкам кандидат мог сохранить здоровье.