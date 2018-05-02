{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 мая 2018
01 мая 2018
09:44  02 мая 2018 0

Россия призвала ООН защитить мир от фейковых новостей

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
Организация решила оставить обязательным только один языкФото: Pixabay

МИД РФ выразил обеспокоенность решением прекратить публикацию на сайте ООН значимой информации в переводе на шесть языков. Вместо этого российские дипломаты призвали организацию заняться поиском способа защиты мирового сообщества от ложной информации.

«Убеждены, что любые шаги, идущие в ущерб языковому паритету, недопустимы, тем более решения, напрямую затрагивающие наполнение портала организации как центрального элемента ее информационно-просветительской деятельности. Необходимо не перечеркивать достижения в сфере многоязычия, а, напротив, наращивать усилия на данном направлении», — цитирует ТАСС заявление начальника отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максима Буякевича.

Поводом для возмущения стало решение ООН об обязательной публикации информационных материалов ылишь на английском языке. Тем самым, по мнению представителя МИД, огромная часть населения планеты исключается из аудитории.

Одновременно Буякевич призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с фейковыми новостями. «Односторонние и разнонаправленные попытки борьбы некоторых стран с фейковыми новостями на уровне своих национальных законодательств вряд ли окажутся эффективными», — подчеркнул дипломат.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров