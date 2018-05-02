Россия призвала ООН защитить мир от фейковых новостей

09:44 02 мая 2018 0

Организация решила оставить обязательным только один язык Фото: Pixabay

МИД РФ выразил обеспокоенность решением прекратить публикацию на сайте ООН значимой информации в переводе на шесть языков. Вместо этого российские дипломаты призвали организацию заняться поиском способа защиты мирового сообщества от ложной информации.

«Убеждены, что любые шаги, идущие в ущерб языковому паритету, недопустимы, тем более решения, напрямую затрагивающие наполнение портала организации как центрального элемента ее информационно-просветительской деятельности. Необходимо не перечеркивать достижения в сфере многоязычия, а, напротив, наращивать усилия на данном направлении», — цитирует ТАСС заявление начальника отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максима Буякевича.

Поводом для возмущения стало решение ООН об обязательной публикации информационных материалов ылишь на английском языке. Тем самым, по мнению представителя МИД, огромная часть населения планеты исключается из аудитории.

Одновременно Буякевич призвал все страны к сотрудничеству в борьбе с фейковыми новостями. «Односторонние и разнонаправленные попытки борьбы некоторых стран с фейковыми новостями на уровне своих национальных законодательств вряд ли окажутся эффективными», — подчеркнул дипломат.