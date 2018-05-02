10:25 02 мая 2018 0

Российских туристов просят быть осторожными при поездках в КНР Фото: poeloq /Flickr

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для российских туристов о вспышке сибирской язвы в Китае. В районе, где обнаружена болезнь, объявлен карантин — уже известно минимум об одном смертельном исходе.

Опасное заболевание было обнаружено в двух населенных пунктах автономного округа Нинся. Сообщается о трех госпитализированных, один из которых скончался. Как установили врачи, заболевшие могли инфицировать еще 25 человек, с которыми контактировали. Сами они заразились от животных, сообщает издание argumenti.ru.

Сейчас, помимо карантина, на прилегающей территории введен запрет на торговлю мясом животных. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании своих поездок в Китай.