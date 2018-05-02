Российский Су-27 во вторник, 1 мая, перехватил над Балтикой противолодочный самолет P-8 Poseidon. Почти десять минут истребитель «висел» в нескольких метрах от «Посейдона», после чего американские пилоты предпочли сойти с курса и увести самолет на базу.
Представители ВМС США назвали сближение «неопасным», но посетовали CNN на «непрофессиональное поведение» российских летчиков, сообщает RT. Капитан 3-го ранга Зак Харрелл, представляющий американский флот в Европе, предпочел уклониться от комментариев на вопросы корреспондентов российских СМИ.
Военные США подчеркнули, что не считают действия пилотов российского самолета «агрессивными, сообщает также «Пятый канал». Одновременно они обнародовали сразу семь новых видео перехватов российскими истребителями американских разведывательных самолетов.