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02 мая 2018
01 мая 2018
10:07  02 мая 2018 0

Российский истребитель «выдавил» самолет-разведчик США из неба над Балтикой. ВИДЕО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Российские «сушки» регулярно заставляют нервничать американских пилотовФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Российский Су-27 во вторник, 1 мая, перехватил над Балтикой противолодочный самолет P-8 Poseidon. Почти десять минут истребитель «висел» в нескольких метрах от «Посейдона», после чего американские пилоты предпочли сойти с курса и увести самолет на базу.

Представители ВМС США назвали сближение «неопасным», но посетовали CNN на «непрофессиональное поведение» российских летчиков, сообщает RT. Капитан 3-го ранга Зак Харрелл, представляющий американский флот в Европе, предпочел уклониться от комментариев на вопросы корреспондентов российских СМИ.

Военные США подчеркнули, что не считают действия пилотов российского самолета «агрессивными, сообщает также «Пятый канал». Одновременно они обнародовали сразу семь новых видео перехватов российскими истребителями американских разведывательных самолетов.

Владимир Васин
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