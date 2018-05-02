Ветеранов войн будут лечить с помощью экстази

11:07 02 мая 2018 2

Война и смерть не проходит бесследно для психики Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Ветеранов боевых действий предложили адаптировать к мирной жизни посредством интенсивной психотерапии с использованием наркотика «экстази». С такой инициативой выступила Некоммерческая многопрофильная ассоциация США.

В эксперименте приняли участие 26 человек, страдающих так называемым посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В итоге психологи сочли, что применение чистой формы «экстази» (разновидность наркотика амфетаминовой группы — ред.) «может заметно улучшить результаты психотерапии», сообщает Reuters.

Однако психологи не преминули обезопасить себя, оговорив необходимость тщательного медицинского контроля при использовании препарата. К тому же предложенная методика может провоцировать повышенную тревожность, бессонницу и еще ряд неприятных побочных эффектов. Впрочем, это не помешало американцам по итогам прошлого года признать использование «экстази» «прорывной терапией».

Как уже сообщало «URA.RU», участие в боевых действиях даже невысокой интенсивности приводит к серьезным последствиям для психики. Начавшийся в 2017 конфликт в Донбассе уже привел к массовым самоубийствам как находящихся на военной службе солдат и офицеров ВСУ, так и успевших покинуть ряды армии. По оценке генпрокурора Украины, с начала войны свели счеты с жизнью более пятисот военнослужащих. При этом СМИ считают, что минобороны серьезно преуменьшает число самоубийц, указывает телеканал 360.