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02 мая 2018
01 мая 2018
11:07  02 мая 2018 2

Ветеранов войн будут лечить с помощью экстази

Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, дым, армия, военные, солдаты, пожарище, пепелище, гарь, война
Война и смерть не проходит бесследно для психикиФото: Карина Ванеш © URA.RU

Ветеранов боевых действий предложили адаптировать к мирной жизни посредством интенсивной психотерапии с использованием наркотика «экстази». С такой инициативой выступила Некоммерческая многопрофильная ассоциация США.

В эксперименте приняли участие 26 человек, страдающих так называемым посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В итоге психологи сочли, что применение чистой формы «экстази» (разновидность наркотика амфетаминовой группы — ред.) «может заметно улучшить результаты психотерапии», сообщает Reuters.

Однако психологи не преминули обезопасить себя, оговорив необходимость тщательного медицинского контроля при использовании препарата. К тому же предложенная методика может провоцировать повышенную тревожность, бессонницу и еще ряд неприятных побочных эффектов. Впрочем, это не помешало американцам по итогам прошлого года признать использование «экстази» «прорывной терапией».

Как уже сообщало «URA.RU», участие в боевых действиях даже невысокой интенсивности приводит к серьезным последствиям для психики. Начавшийся в 2017 конфликт в Донбассе уже привел к массовым самоубийствам как находящихся на военной службе солдат и офицеров ВСУ, так и успевших покинуть ряды армии. По оценке генпрокурора Украины, с начала войны свели счеты с жизнью более пятисот военнослужащих. При этом СМИ считают, что минобороны серьезно преуменьшает число самоубийц, указывает телеканал 360.

Владимир Васин
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