По неизвестной пока причине водитель ускорился на перекрестке
В центре Челябинска машина скорой помощи попала в ДТП при попытке проехать перекресток. При столкновении с иномаркой автомобиль перевернулся.
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга. На записи, появившейся в интернете, видно, как автомобиль Peugeot начинает движение после включения зеленого сигнала светофора, а через несколько мгновений врезается в проносящуюся перпендикулярно «Газель».
В машине «скорой», которая возвращалась после госпитализации пациента, находились фельдшер и водитель. В результате ДТП никто не пострадал, уточняют «Вести.ру». Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются сотрудниками челябинского УГИБДД.