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Главные новости Челябинской области
10:46  02 мая 2018 0

В Челябинске «скорая» перевернулась после тарана на перекрестке. ВИДЕО

Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, скорая помощь
По неизвестной пока причине водитель ускорился на перекресткеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска машина скорой помощи попала в ДТП при попытке проехать перекресток. При столкновении с иномаркой автомобиль перевернулся.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга. На записи, появившейся в интернете, видно, как автомобиль Peugeot начинает движение после включения зеленого сигнала светофора, а через несколько мгновений врезается в проносящуюся перпендикулярно «Газель».

В машине «скорой», которая возвращалась после госпитализации пациента, находились фельдшер и водитель. В результате ДТП никто не пострадал, уточняют «Вести.ру». Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются сотрудниками челябинского УГИБДД.

Игорь Чукреев
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