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Сегодня 2 мая, вторник и вот главные новости к этому часу:
Дональд Трамп отрабатывает свои предвыборные обещания, поэтому ни для кого никогда не отменит пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Какой логикой руководствуется президент США — объясняют эксперты.
В «Роснефти» прокомментировали переход Сечина в правительство. Говорят, глава компании будет связан со своим постом еще минимум на два года.
Еврейское сообщество наградило Романа Абрамовича за его вклад в жизнь в общины. Попросту говоря, олигарх пожертвовал на нужды объединения порядка 500 млн долларов.
Автомобилисты все больше игнорируют покупку ОСАГО, потому что не хотят отдавать за него бешеные деньги. Поэтому страховщики придумали новую уловку, чтобы наладить продажу хоть каких-то услуг, но, по сути, изобрели велосипед.
В Екатеринбурге у здания прокуратуры лопатой избили общественника Андрея Прыткова. Он еле добрался до полиции весь в крови и уже из больницы рассказал, что произошло и кто на него напал.
В Британии выкинули в мусорку мощи святого папы Римского Климента I. Как можно выбросить специальный гравированный сосуд для праха, не уточняется.