Литвинова выразила соболезнования в связи со смертью Величко
Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила о смерти своей коллеги, артистки Елены Величко. Пост с соболезнованиями и словами прощания Литвинова опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
Режиссер призналась, что актриса театра мимики и жеста Величко стала прообразом глухой танцовщицы Яи из повести «Обладать и принадлежать». Именно по ней позднее Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих» с Диной Корзун в главной роли.
Отметим, что Величко ушла из жизни на 33-м году жизни. Подробности ее смерти пока не известны, пишет Nation News.