19:23 02 мая 2018 0

Одного из пострадавших несколько раз ударили лопатой по голове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кооперативе «Лодочная удача» города Заречный Свердловской области произошел конфликт между соседями по участку, который закончился дракой на лопатах. Участникам инцидента потребовалась медицинская помощь. Они уже написали друга на друга заявления в органы внутренних дел.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, в отдел полиции «Заречный» поступило сообщение от жителей городской лодочной станции о том, что компания молодых людей причинила им телесные повреждения и имущественный ущерб. Уже на месте происшествия врачи оказали помощь женщине, которая заявила об инциденте, а ее мужа с травмами госпитализировали. Представителям другой стороны конфликта также потребовалась помощь врачей: у мужчины 1981 года рождения зафиксирован перелом ключицы, у гражданина 1992 года рождения, предположительно сотрудника городского подразделения МЧС — черепно-мозговая травма и ушибы лица.

По словам отца одного из участников инцидента, конфликт спровоцировала семейная пара. Несмотря на попытки избежать скандала, мужчина получил несколько ударов штыковой лопатой по затылку. «Настолько неадекватный человек! Она просто убивала. Я был в шоке, когда его увидел: у него зашит лоб, глаз правый заплывший. Сейчас она бегает, орет, дальше провоцирует его», — рассказал корреспонденту «URA.RU» отец одного из участников конфликта. Он добавил, что может только положительно описать своего сына: «Никогда на женщину руку не поднимал и не поднимет».

У семейной пары другая версия произошедшего. В разговоре с журналистами ИА «Новый день» женщина рассказала, что сосед по участку сначала обзывал ее и угрожал, а после того, как вышел муж, переключился на него — начал избивать того лопатой. «Мы убежали в дом и закрылись там. Вызвали полицию и решили держать оборону. Восемь мужиков начали громить дом. Было очень страшно», — рассказала пострадавшая. Она подчеркнула, что напавшие прямо при полицейских угрожали их сжечь, а также уточнила, что их соседи ведут себя в кооперативе «как царьки».

Участники инцидента написали друга на друга заявления в полицию. «По данному факту проводится проверка, устанавливается степень тяжести травм, причиненных всем участникам конфликта, а также все обстоятельства происшествия. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Сотрудники ведомства добавили, что в инциденте действующие сотрудники органов внутренних дел участия не принимали.