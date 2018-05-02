Звезда Comedy Club Александр Ревва раскрыл секрет популярности Бузовой

Шоумен Александр Ревва объяснил популярность российской певицы Ольги Бузовой. Артист убежден, что звезда «Дома-2» обладает некой энергией, которую она умело использует в своей карьере.
Ревва отметил, что Бузовой добивается всего благодаря природному дару и энергии, «заложенной с молоком матери». Кроме того певица обладает удивительной трудоспособностью, интуицией и обаянием. «Природные качества, конечно, есть, но надо же еще узнать свой талант, увидеть его и развивать. Ну, и талант без каких-то определенных качеств так не откроется» — отметил Ревва в беседе с РЕН ТВ.
Ранее российский артист Максим Галкин назвал Бузову главной надеждой комедийной сцены страны. По мнению Галкина, на певицу в ближайшие годы может появиться огромное количество пародий, поскольку Бузова обладает «и формой, и содержанием».