23:54 02 мая 2018 0

На записи видно, что вокруг разбитых машин собрались желающие помочь и не только Фото: скриншот видеозаписи регистратора, E1.ru

Участники ДТП, произошедшего в минувший понедельник, 30 апреля, под Каменском-Уральским, рассказали журналистам о том, что их обокрали очевидцы аварии. Женщина из остановившейся машины помогала собирать с дороги рассыпавшиеся личные вещи, но вместо того, что вернуть кошельки владельцам, забрала их себе.

Как сообщает портал E1, столкновение ВАЗ-2114 и внедорожника Great Wall произошло на 22 км автодороги «Южный обход». По словам Светланы, водителя «четырнадцатой», к разбитым машинам практически сразу сбежались очевидцы, которые стали оказывать помощь. При этом одна из женщин якобы подобрала кошельки, и показала из своему мужу, а тот развернул ее и показал, чтобы она садилась в свою машину. В одном из кошельков ничего ценного для мародеров не было — только банковские и дисконтные карты. А вот в другом оказалась снятая со счета пенсия матери Светланы. Мать и дочь в результате аварии получили переломы и сейчас проходят лечение.

В полиции также проверяют информацию о возможном преступлении. «Утром 1 мая в дежурную часть отдела полиции № 22 Каменска-Уральского от инспекторов ГИБДД поступил рапорт о возможном факте совершения преступления, обнаруженный ими при изучении видеозаписи с регистратора очевидца аварии, — пояснили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — Он зарегистрирован, по нему будет проведена проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области».