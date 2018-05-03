Серийная воровка из Екатеринбурга, обокравшая хоккеистов, вновь совершила преступление

В Екатеринбурге объявилась серийная воровка, которую ранее обвинили в краже личных вещей у хоккейной команды, но из-за беременности ее выпустили под подписку о невыезде. На этот раз злоумышленница посетила ДК ВИЗ, куда пришла под видом посетителя.
Как сообщает паблик во «ВКонтакте» «[ЕКБ] Екатеринбург», женщина вытащила из сумки педагога два iPhone, кошелек с деньгами и банковскими картами. Через некоторое время она оплатила украденными денежными средствами бензин, пообедала в «Бургер Кинге», а также купила продукты в магазине «Монетка». Удалось ли сотрудникам полиции задержать женщину, остается неизвестно.
Напомним, в начале марта в Верхней Пышме правоохранителями была задержана злоумышленница, которая подозревалась в хищении личных вещей хоккеистов из Екатеринбурга. Примечательно, что к моменту задержания женщина успела сбыть награбленное. Против воровки возбудили уголовное дело. Однако, она была отпущена под подписку о невыезде из-за того, что находится на последних месяцах беременности. Чуть позже выяснилось, что на счету злоумышленницы целая серия подобных краж в нескольких районах Екатеринбурга.