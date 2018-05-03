Российским военным определили порядок ведения телефонных разговоров

06:07 03 мая 2018 0

Звонки по открытым каналам будут лимитированы по средствам и времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство обороны РФ установило регламент ведения разговоров по открытым телефонным каналам связи. Нововведение касается всех без исключения сотрудников ведомства, в том числе и гражданского персонала.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, меры, которые официально применяются для упорядочения расходования бюджетных средств, на самом деле являются способом пресечения утечек конфиденциальной информации. По информации издания, письмо, подписанное начальником главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерала Халила Арсланова, было разослано еще в конце апреля командующим военных округов, родов и видов войск, командирам воинских частей, а также сотрудникам центрального аппарата ведомства.

В документе, в частности, говорится о необходимости до конца мая провести анализ телефонных номеров, на которые совершаются местные, междугородние и международные звонки. После этого предполагается серьезно сократить количество разговоров с использованием внешних каналов телефонной связи: такое право сохранится лишь у тех военнослужащих, которые непосредственно отвечают за боевую готовность органов управления и воинских частей, сменам на боевых дежурствах, а также тем, кому установка ведомственных АТС невозможна по техническим причинам. Во всех остальных случаях телефонные звонки можно будет совершать лишь с использованием служебных каналов.

Все сотрудники Минобороны будут разделены на пять категорий, для которых будут предусмотрены разные объемы средств на телефонную связь и лимиты по времени. Причем «безлимитом» будут пользоваться только первые две категории, включающие в себя самого главу ведомства и его заместителей. Всем остальным за превышение лимитов и разговоры, не связанные со служебной необходимостью, придется выплачивать разницу их собственного кармана.

Ранее в Минобороны ограничили использование смартфонов: военнослужащим рекомендовали использовать для связи простые кнопочные аппараты без возможности выхода в интернет и геолокации, однако со встроенным фонариком.

Отметим, что борьба с утечкой информации по телефонным каналам ведется не только в российской армии. В частности, Пентагон запретил продажу на военных базах китайских смартфонов. Пока, правда, речь идет лишь о моделях фирм Huawei и ZTE: предполагается, что устройства могут вести слежку за своими владельцами, благодаря чему китайские власти могут получить секретные сведения об операциях американских военных.