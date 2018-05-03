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03 мая 2018
02 мая 2018
07:16  03 мая 2018 0

Макс Фадеев рассказал правду о здоровье Наргиз. «Мы не были готовы»

По словам продюсера, Наргиз Закирова скоро поправитсяФОТО: Instagram/nargizzakirova_official

Известный продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев рассказал о состоянии здоровья певицы Наргиз Закировой. По его словам, у нее была сильная простуда.

Как сообщалось ранее, в конце апреля был изменен концертный график певицы Наргиз Закировой. В частности, пришлось отменить концерт во Владимире. Сама исполнительница заявила, что причиной стал «внезапный недуг».

На своей странице в Instagram Максим Фадеев уточнил — теперь с певицей все в порядке. Он пообещал, что скоро Закирова вернется на сцену.

«Наргиз — тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене. Единственное, к чему мы не были готовы и сейчас вынуждены были перенести несколько концертов — у Наргиз была сильная простуда, которая повторялась из раза в раз. Сейчас ей гораздо лучше! К слову о том, что я писал не так давно — прислушивайтесь к своему организму. Здоровье превыше всего! А Наргиз скоро вернется с новыми силами и приедет со своими „вечеринами“», — отметил Фадеев.

Виктор Жуков
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