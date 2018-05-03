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03 мая 2018
07:41  03 мая 2018 0

Хакеры готовят атаки на гостей чемпионата мира по футболу

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность, злодей
У мошенников есть несколько отработанных схемФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Чемпионат мира по футболу 2018 в России вызовет повышенную активность хакеров, говорится в отчете компании Positive Technologies. Самыми популярными видами мошенничества станет рассылка спама о выигрыше в лотерее FIFA и фишинговые сайты (сайты-подделки) с дешевыми билетами или жильем.

По данным аналитиков, в апреле число DDoS-атак выросло вдвое по сравнению с мартом. Наиболее популярный фишинг на тему чемпионата мира — пользователю сообщают, что его заявка выиграла в лотерее FIFA, и просят оплатить участие в ней, чтобы получить доступ к его банковской карте. Атакам обычно подвергаются сервисы интернет-ритейла и финансовых организаций. ЦБ уже объявил, что с фишинговыми сайтами по продаже билетов на ЧМ-2018 будет бороться Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в рамках партнерства с FIFA. Эксперты полагают, что хакеры также могут скомпрометировать сервис идентификации болельщиков («паспорт болельщика»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на Positive Technologies.

Как отмечают эксперты, активность хакеров возрастает во время крупных спортивных событий. Так было на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро, Сочи и Пхенчхане — хакеры проводили десятки тысяч атак в день.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге в борьбе за кубок сойдутся восемь команд. Матчи пройдут 15 июня, 21 июня, 24 июня и 27 июня.

Наталья Михалева
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