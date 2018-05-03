Уральский драматург Николай Коляда рассказал о порче, наложенной на его театр и актеров, играющих в нем. Режиссер уверен, что проклятье наслали две артистки, которых он недавно уволил из театральной труппы. Предположения культурный деятель опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Нас прокляли. Думаю, что прокляли нас две артистки старые, которых я недавно уволил из театра», — начал свой пост Коляда. Драматург рассказал, что взял на работу актрис только потому, что ему «их было жалко». Режиссер уверен, что оснований обижаться на него у артисток нет.
Режиссер также сообщил, что не верит в порчу, и в то же время отметил, что заметил сильное негативное воздействие: «Зимина связки порвала, Итунин тоже. Тураханов — аппендицит, Потехина — аппендицит, и так далее. Осталось одно: меня умертвить». К посту драматург прикрепил несколько фотографий поверженных «проклятьем» артистов и добавил: «Сегодня у театра встретились два больных: Зимина порвала связки на „Змее золотой“, а Итунин на „Саш Баше“ повредил колено».
Напомним, что недавно Коляда признался, что потерял настоящего друга, актрису Нину Дорошину. Артистка скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца.