09:00 03 мая 2018 0

В Армении продолжаются беспорядки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Длинные майские праздники подошли к концу, осталось самое сложное — настроить себя на рабочий лад. Надеемся, наша подборка новостей вам в этом поможет!

Главное к этому часу:

Кризис в Армении достиг угрожающего масштаба. После того, как правящая Республиканская партия сорвала выборы лидера оппозиции на пост премьер-министра страны, тысячи жителей Еревана вышли на улицы и буквально парализовали город. Республиканцам пришлось рассказать, кого они поддержат на повторных выборах.

Россиянам станет гораздо легче делать покупки в интернете. Уже в следующем году Центробанк планирует запустить Систему быстрых платежей, при которой для оплаты заказа будет достаточно номера телефона. Судя по заявлению ЦБ, в нововведении — сплошные плюсы.

А пока в России придумывают новые способы быстрее попрощаться с деньгами, эксперты предрекают рублю дальнейшее падение. Виной тому — укрепление доллара и снижение цен на нефть. Прогнозы специалистов совсем не утешают.

Минобороны РФ установило лимит на телефонные разговоры своих подчиненных. Новые порядки телефонного общения коснулись даже гражданских. Министерство объясняет нововведение желанием сэкономить бюджетные средства, но источники в ведомстве уверяют — причина совсем в другом.

Предприимчивость некоторых россиян вышла на новый уровень. Так, под Каменском-Уральским на кадры видеорегистратора попала женщина, ворующая кошельки у участников ДТП. Пока другие очевидцы пытались помочь пострадавшим, она извлекала максимальную выгоду из ситуации.

А ученые из Великобритании выяснили, как доход человека связан с его отношением к алкоголю. Оказалось, что связь самая прямая: чем больше человек зарабатывает, тем чаще он выпивает. Поэтому вычислить самые «пьющие» профессии у ученых не составило труда.