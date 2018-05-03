Жители 8-го микрорайона города Ноябрьска подошли к проблеме с весенним потопом во дворе дома с креативной стороны. Жильцы многоэтажек, попавших в коммунальную аварию, выложили в сеть ролики и фотоколлажи, высмеивающие проблему.
В группе «8 микрорайон г. Ноябрьск!» социальной сети «ВКонтакте» сначала появилась фотография большой лужи между двумя домами. Через некоторое время, подписчики опубликовали уже обработанный снимок в фоторедакторе. На нем вместо дворовой части проложены водные каналы по аналогии с итальянской Венецией. Подписчики группы по достоинству оценили творчество: «Хорошая идея… Вот так бы приукрасили наш город, вообще супер было бы… Круто, кстати, смотрится… Смешно, если не было бы так печально».
Чуть позже свой креативный подход продемонстрировали молодые люди, которые сняли «мотивирующий» ролик. Название видео «Может, на рыбалку?» говорит само за себя: героям клипа, которые проводят время в квартире приходит в голову идея — сходить на рыбалку. Не долго думая, ребята достают резиновую лодку и кружат под популярные отечественные песни по луже во дворе. Сейчас ролик уже посмотрели почти 40 тысяч человек.