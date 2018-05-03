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09:37  03 мая 2018 0

Огромная дворовая лужа на Ямале стала интернет-мемом. ФОТО, ВИДЕО

Небольшая лужа стала увеличиваться после потепленияФОТО: группа «8 микрорайон г. Ноябрьск!» во «ВКонтакте»

Жители 8-го микрорайона города Ноябрьска подошли к проблеме с весенним потопом во дворе дома с креативной стороны. Жильцы многоэтажек, попавших в коммунальную аварию, выложили в сеть ролики и фотоколлажи, высмеивающие проблему.

В группе «8 микрорайон г. Ноябрьск!» социальной сети «ВКонтакте» сначала появилась фотография большой лужи между двумя домами. Через некоторое время, подписчики опубликовали уже обработанный снимок в фоторедакторе. На нем вместо дворовой части проложены водные каналы по аналогии с итальянской Венецией. Подписчики группы по достоинству оценили творчество: «Хорошая идея… Вот так бы приукрасили наш город, вообще супер было бы… Круто, кстати, смотрится… Смешно, если не было бы так печально».

Так выглядит лужа на самом деле
ФОТО: группа «8 микрорайон г. Ноябрьск!» социальной сети «ВКонтакте»
А так двор стал выглядеть после обработки снимка в фоторедакторе Photoshop
ФОТО: группа «8 микрорайон г. Ноябрьск!» социальной сети «ВКонтакте»

Чуть позже свой креативный подход продемонстрировали молодые люди, которые сняли «мотивирующий» ролик. Название видео «Может, на рыбалку?» говорит само за себя: героям клипа, которые проводят время в квартире приходит в голову идея — сходить на рыбалку. Не долго думая, ребята достают резиновую лодку и кружат под популярные отечественные песни по луже во дворе. Сейчас ролик уже посмотрели почти 40 тысяч человек.

Павел Маркуш
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