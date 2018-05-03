В Кургане задержана банда, которая наживалась на стариках

Курганская полиция задержала группу «лжегазовиков». Четверо зауральцев в возрасте от 35 до 54 лет, представляясь сотрудниками газовой службы, предлагали пожилым людям установить газосигнализаторы, стоимость которых была завышена в несколько раз.
За каждый из приборов мошенники просили около 30 тысяч рублей, хотя реальная их цена была значительно ниже. Если у покупателя возникали сомнения или не хватало денег, стоимость прибора могла варьироваться от 1,5 до 15 тысяч рублей. «Ориентируясь на материальное положение потерпевших, злоумышленники предлагали им скидки и рассрочку платежа, оставляя коробку от прибора до окончательного расчета», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
В настоящее время полиция установила причастность подозреваемых к семи подобным фактам мошенничества, однако не исключено, что таких случаев могло быть больше. Общий ущерб превышает 70 тысяч рублей.
По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Один из них заключен под стражу, остальные трое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.