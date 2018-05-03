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Главные новости Курганской области
11:37  03 мая 2018 0

В Зауралье пьяная студентка залезла через окно в киоск за беляшами

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., беляш, пирожок
Добычей злоумышленницы стали беляши, чебуреки и сосиски в тестеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане студентка техникума оказалась на скамье подсудимых из-за кражи выпечки. Приключения, на которые подвыпившую девушку потянуло в октябре 2017 года, обернулись для нее обвинительным приговором, сообщается на сайте Курганского городского суда.

Пьяная обвиняемая гуляла с подругой и решила забраться в киоск «Куры-гриль», куда влезла через окно. Добычей злоумышленницы стали пять чебуреков, пять беляшей и восемь сосисок в тесте. Часть украденного студентка съела, остальное потеряла.

Как выяснилось в ходе суда, девушка могла купить себе еду — на тот момент у нее были деньги на карманные расходы. Студентке придется понести наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Татьяна Жаткина
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