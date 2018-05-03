В Зауралье пьяная студентка залезла через окно в киоск за беляшами

Добычей злоумышленницы стали беляши, чебуреки и сосиски в тесте
В Кургане студентка техникума оказалась на скамье подсудимых из-за кражи выпечки. Приключения, на которые подвыпившую девушку потянуло в октябре 2017 года, обернулись для нее обвинительным приговором, сообщается на сайте Курганского городского суда.
Пьяная обвиняемая гуляла с подругой и решила забраться в киоск «Куры-гриль», куда влезла через окно. Добычей злоумышленницы стали пять чебуреков, пять беляшей и восемь сосисок в тесте. Часть украденного студентка съела, остальное потеряла.
Как выяснилось в ходе суда, девушка могла купить себе еду — на тот момент у нее были деньги на карманные расходы. Студентке придется понести наказание в виде 100 часов обязательных работ.