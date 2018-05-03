{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
30 апреля 2018
29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
11:45  03 мая 2018 0

Челябинский наркодилер прятал килограмм «супернаркотика» на дереве у соседа

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, колючая проволока, зона, тюрьма, ограждение, запертная зона
Наркодилера отправили за решеткуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Челябинске вынесли приговор жителю Миасса, который занимался сбытом сильнейшего наркотика карфентанила. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в апреле прошлого года.

Следствие выяснило, что задержанный наркодилер зимой 2017 года приобрел больше килограмма синтетического наркотика карфентанила. Для его хранения он оборудовал тайник на дереве, расположенном на соседнем участке, рассказали в УФСБ России по Челябинской области. Позже преступник нашел покупателя и сбыл ему несколько десятков граммов наркотика за 20 тысяч рублей. Последний собирался и дальше приобретать «синтетику» для ее дальнейшего сбыта. Однако сотрудники УФСБ задержали обоих после первой же сделкb.

Силовики также нашли тайник наркодилера и изъяли спрятанный там карфентанил. Суд приговорил жителя Миасса к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. В марте 2018 года покупателя также осудили на 10 лет колонии.

Ранее сообщалось о росте смертности в Челябинской области из-за синтетических наркотиков. При этом речь идет в первую очередь о карфентаниле, который в тысячу раз сильнее героина и приводит к частым смертям от передозировки.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров