Челябинский наркодилер прятал килограмм «супернаркотика» на дереве у соседа

В Челябинске вынесли приговор жителю Миасса, который занимался сбытом сильнейшего наркотика карфентанила. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в апреле прошлого года.
Следствие выяснило, что задержанный наркодилер зимой 2017 года приобрел больше килограмма синтетического наркотика карфентанила. Для его хранения он оборудовал тайник на дереве, расположенном на соседнем участке, рассказали в УФСБ России по Челябинской области. Позже преступник нашел покупателя и сбыл ему несколько десятков граммов наркотика за 20 тысяч рублей. Последний собирался и дальше приобретать «синтетику» для ее дальнейшего сбыта. Однако сотрудники УФСБ задержали обоих после первой же сделкb.
Силовики также нашли тайник наркодилера и изъяли спрятанный там карфентанил. Суд приговорил жителя Миасса к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. В марте 2018 года покупателя также осудили на 10 лет колонии.
Ранее сообщалось о росте смертности в Челябинской области из-за синтетических наркотиков. При этом речь идет в первую очередь о карфентаниле, который в тысячу раз сильнее героина и приводит к частым смертям от передозировки.