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03 мая 2018
12:29  03 мая 2018 0

Уровень счастья россиян достиг максимального показателя

Арт-объект в Перми, счастье не за горами, пермь
Самыми счастливыми оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 летФото: Алексей Гущин © URA.RU

80% россиян считают себя счастливыми людьми. Подобное мнение жители страны выразили в ходе социологического опроса от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень счастья показал максимальный показатель за всю историю наблюдений.

В исследовании отмечается, что наибольшее число счастливых наблюдается среди молодежи: среди россиян от 18 до 24 лет счастливыми оказались 87%. Кроме того, оптимистов много и среди тех, кому за 60 лет (79%), сообщает «Национальная служба новостей».

Социологи уточняют, что главной причиной счастья россиян остается семья (30%). На второе место среди причин внутренней удовлетворенности жители страны поставили хорошее самочувствие (16%), хорошую работу (14%) и наличие детей (13%). Неудовлетворенность жизнью, как правило, респонденты связывают с проблемами материального характера.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса удовлетворенности трудовыми отношениями. Как пишет «Федеральное агентство новостей», большинство россиян довольны своей работой. Практически половина респондентов сказала, что не планирует искать новое место трудоустройства.

Павел Маркуш
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