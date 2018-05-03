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Главные новости Свердловской области
13:20  03 мая 2018 0

Свердловские дорожники поразили соцсети новым «шедевром». Жителям Режа подарили тротуар длиной в два метра. ФОТО

Николай Коляда и Павел Креков в новом здании Коляда Театра. Стадия реконструкции. Екатеринбург, дорожный знак, идут работы
Будут ли дорожники заканчивать свой «шедевр» — неясноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В социальных сетях шутят над очередным «творением» свердловских дорожных строителей. Недоумение у пользователей вызвал пешеходный тротуар в Реже. Дело в том, что новое «чудо благоустройства» представляет из себя двухметровый кусок асфальта с двумя бордюрами, а вокруг — камни и грязь.

Фотографию дорожного объекта опубликовал на своей странице в Facebook аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков с подписью: «„Моя улица“ 2018» (отсылка к крупнейшему проекту благоустройства Москвы). Другие пользователи принялись шутить под постом: «Красиво, модно, функционально», «Картина „Надоело“», «Пройдет несколько лет, и на ней появятся постройки. Мы, конечно, не Китай, но тоже развитие видно». Не смог пройти мимо фотографии и бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев: «Mockup [муляж] „комфортной городской среды“».

Михаил Хорьков в беседе с «URA.RU» рассказал, что фото было сделано на улице Ленина. На самом деле это только часть всего асфальтированного тротуара, который впервые появился в частном секторе в прошлом году.

В соцсетях шутят над странным тротуаром
Фото: скриншот страницы Хорькова в Facebook

«Фишка в том, что тротуар сделан не сплошной линией, а отрезками — на выездах между домами асфальта нет. Может быть, по весне планировали доделать, но пока это выглядит так. Пешеходная часть заканчивается таким двухметровым куском», — сказал Хорьков нашему агентству. По его словам, «сделано достаточно убого, но местные жители и этому рады. Раньше все вынуждены были ходить по дороге».

Оперативно получить комментарий в администрации Режевского ГО не удалось. Директора управления городским хозяйством Сергея Шиянова в момент звонков не оказалось на месте.

Сергей Дианов
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