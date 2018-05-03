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Главные новости Курганской области
15:20  03 мая 2018 0

Курганцы устроили жестокую драку у супермаркета. «Так и убить можно». ВИДЕО

Открытая лицензия 08.07.2015. Драка, драка
Очевидцы предпочли не вмешиваться в разборки мужчин (архивный снимок)Фото: Flickr

В Кургане двое мужчин устроили жестокую драку у супермаркета. Бой без правил, запечатленный очевидцем, опубликовали в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».

Как сообщил «URA.RU» автор видео, отношения выясняли экспедитор и водитель грузовой «Газели» у супермаркета «Магнит» по улице 9 мая. Мужчины применяли борцовские и боксерские приемы, били друг друга ногами и руками, валялись на земле. При этом рядом с ними невозмутимо работал водитель мусоровоза, шли прохожие. После продолжительной стычки мужчины все-таки, судя по кадрам, помирились и пошли довольно близко друг кругу в сторону магазина. Однако, как сообщил автор видеоролика, «все закончилось повторной дракой и приездом наряда ДПС». Обоим драчунам, по его словам, выписали штрафы. В пресс-службе УМВД по городу Кургану корреспонденту агентства сообщили, что никто из участников данного инцидента в полицию не обращался.

Горожан ролик напугал и позабавил. «Размялись, покурили. Но так и убить можно…», «У всех свои заботы: мусор убрать и мимо пройти. Курган ты как всегда на высоте», «Милые бранятся только тешатся», — комментируют подписчики.

Анна Бояркина
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