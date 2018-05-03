Банкиры побили рекорд по кредитованию бизнеса на Урале

Корпоративный филиал ВТБ в Екатеринбурге в 1 квартале 2018 года выдал бизнесу Среднего Урала более 13 млрд рублей кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Из 13 млрд рублей, выданных ВТБ в качестве займов в I квартале 2018 года в Свердловской области, 9,9 млрд рублей было предоставлено крупному бизнесу, а 3,1 млрд рублей — среднему и малому бизнесу. Размер кредитного портфеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%. По состоянию на 1 апреля 2018 года он достиг 56 млрд рублей. При этом наиболее динамично развивалось кредитование среднего бизнеса — рост составил 42%.
«Основными отраслями, обеспечившими рост выдач кредитов среднему бизнесу стали торговля, сельское хозяйство, а также металлургия. Большая часть кредитов — долгосрочная, что свидетельствует о расширении инвестиционной активности», — пояснила управляющая корпоративным филиалом банка ВТБ в Екатеринбурге Татьяна Есаулкова.
Ресурсный портфель филиала в Екатеринбурге также показал положительную динамику: по состоянию на 1 апреля 2018 он составил 46,2 млрд рублей, увеличившись на 9% с начала года.
Татьяна Есаулкова рассказала о работе с малым бизнесом: «ВТБ — один из крупнейших российских банков, принимающий активное участие в государственных программах финансовой поддержки малого бизнеса. В 1 квартале 2018 года объем выданных кредитных средств предприятиям малого бизнеса в Свердловской области составил 535 млн рублей, а кредитный портфель по малому бизнесу банка ВТБ в регионе составил 4,1 млрд рублей».