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03 мая 2018
13:54  03 мая 2018 0

Пермские депутаты просят Володина поднять налоги для богатых

Медиа-форум
Вячеслава Володина ждет интересное письмо из ПермиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты-коммунисты Заксобрания Пермского края приготовили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением изменить систему налогообложения. Лидер «красных» сообщил «URA.RU», что надеется на поддержку коллег от других партий.

Фракция КПРФ в Законодательном собрании подготовила проект обращения к председателю Госдумы. Указано, что для роста доходов бюджетов регионов РФ необходимо ввести прогрессивную шкалу ставки налога на доходы физических лиц (сегодня действует единая ставка — 13%). Коммунисты предполагают, что повышение коснется только 0,72% налогоплательщиков (менее полумиллиона человек). Но предполагаемый рост доходов бюджета не указан. В пояснительной записке также отмечено, что прогрессивная шкала действует «практически во всех странах, добившихся успехов в экономике».

Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, корсун владимир
Владимир Корсун считает, что обращение должны поддержать и другие депутаты
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Мы исходим из того, что бедные должны платить меньше, а богатые — отдавать государству порядка 20% доходов и более. Но наше либеральное правительство идет по другому пути — повысить всем до 15%. Поэтому относительно введения прогрессивной шкалы я пока настроен пессимистично. Но, надеюсь, что коллеги по Заксобранию нас поддержат», — отметил в беседе с корреспондентом «URA.RU» лидер фракции КПРФ Владимир Корсун.

Для того, чтобы обращение было направлено Володину от Заксобрания Пермского края, идею коммунистов должно поддержать большинство депутатов на пленарном заседании.

Ранее с «фискальной» инициативой выступила лидер «Национального родительского комитета», экс-кандидат в Госдуму от Пермского края Ирина Волынец. Она предложила освободить от налога на недвижимость все семьи с детьми, чтобы преодолеть демографический кризис.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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