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03 мая 2018
13:50  03 мая 2018 0

Необычное расписание Куйвашева: от встречи с экс-членом ГКЧП до инаугурации Путина

Митинг Росгвардии на площади Советской Армии. Екатеринбург, куйвашев евгений, попов александр
Евгений Куйвашев принял участие в открытии автопробега Росгвардии. Впереди встреча с членом ГКЧП, спорт и инаугурация ПутинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Короткую межпраздничную неделю губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев практически полностью посвятит вопросам спорта, отвлекаясь лишь на срочную политическую повестку и немногочисленные встречи.

Четверг, 3 мая, глава региона начал с заседания областного правительства, где потребовал от подчиненных качественно подготовиться к празднованию Дня победы и позаботиться о ветеранах. С заседания правительства губернатор отправился к памятнику «Черный тюльпан» на площади Советской Армии для церемонии старта автопробега Росгвардии. На месте глава региона встретился с командующим уральскими росгвардейцами генералом-лейтенантом Александром Поповым и замом полпреда президента РФ в УрФО Александром Калибердой.

Четверг губернатора продолжится встречей с экс-директором завода имени Калина (ЗИКа) Александром Тизяковым. За годы своей бурной биографии (Тизякову — 91 год, прим.ред.) бывший руководитель успел прославиться не только как сотрудник легендарного предприятия, но и как член ГКЧП — самопровозглашенного органа власти в СССР, ликвидация которого фактически положила конец социалистическому строю. После встречи с Тизяковым Куйвашев отправится на Центральный стадион, где примет участие в видеоконференции по подготовке к чемпионату мира по футболу.

В пятницу, 4 мая, губернатор продолжит решать вопросы готовности Екатеринбурга к главному спортивному событию лета по видеосвязи уже во Дворце игровых видов спорта. Оттуда он поедет на собрание к 100-летию Уральского и Приволжского военных округов. Вечером того же дня Куйвашев примет участие в открытии Академии единоборств на улице Шейнкмана.

В субботу, 5 мая, Евгений Куйвашев отправится на турнир по смешанным единоборствам в КРК «Уралец». В главном бое вечера известный российский боец Александр Емельяненко будет пробовать на прочность бразильца Габриэля Гонзагу. Тем же вечером уралец Иван Штырков проведет поединок с другим гостем из Бразилии Джеронимо Дос Сантосом.

6 мая, воскресенье, губернатор посвятит переговорам с советом директоров ФК «Урал», затем посетит игру команды. Футбольный коллектив из Екатеринбурга в последнем домашнем матче нынешнего футбольного сезона примет пермский «Амкар», которому отчаянно нужна победа. Пока пермяки находятся в зоне стыковых матчей и могут потерять прописку в высшем футбольном дивизионе.

В понедельник же, 7 мая, Куйвашев улетит в Москву, где примет участие в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Данил Бардин
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