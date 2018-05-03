Ким Чен Ыну не понравились действия фотографа
Глава Северной Кореи Кин Чен Ын толкнул журналиста, который пытался сфотографировать его супругу. Инцидент случился 27 апреля на встрече лидеров КНДР и Южной Кореи в «Доме мира» на границе двух государств.
Журналист пытался сфотографировать Ли Соль Чжу, жену Ким Чен Ына, и первую леди Южной Кореи Ким Джонсук, сообщает «Ридус». В какой-то момент фоторепортер оказался перед дамами и лидер КНДР оттолкнул его в сторону правой рукой.
Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын впервые в истории КНДР посетил территорию республики Корея. Во время визита он провел встречу с ее главой Мун Чже Ином.