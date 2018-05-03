В Тобольске покончила с собой школьница. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
«В Тобольске совершила самоубийство школьница, ей было 16 лет, — рассказал источник. — Рассматривается версия о доведении до самоубийства».
В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области уточнили, что девочка погибла 28 апреля. «Устанавливаются обстоятельства гибели девочки 2001 года рождения, — сообщили там. — Следователи выясняют обстоятельства и причины данного происшествия. Будут изучены отношения подростка в семье, школе, а также круг ее общения». Уточнять, возбуждено ли уже уголовное дело, в пресс-службе не стали.
В департаменте здравоохранения области сообщили, что 28 апреля по вызову на место в течение пяти минут прибыла бригада медиков. Врачи констатировали смерть девочки.