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03 мая 2018
14:56  03 мая 2018 0

Поклонники приняли Бабкину за Валерия Леонтьева. ФОТО

Бабкина Надежда. Москва., бабкина надежда
Фанаты не узнали Надежду БабкинуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поклонники не узнали известную российскую певицу Надежду Бабкину, отдыхающую в Греции. Фото, вызвавшие массу противоречивых отзывов фанатов, она разместила на своей странице в Instagram.

Судя по комментариям, поклонники певицы разделились на два лагеря. Одни не узнали ее и принялись осуждать за внешний вид. Другие в ответ стали защищать Бабкину.

«Сначала подумала, на фото Валерий Леонтьев», «Почему ее так разнесло?», «Что с ней стало?», «Очень стала полная. Видимо, возраст берет свое», «Выглядит плохо», «Надежда, приводите себя в порядок!», — писали первые. «Пусть завидуют молча, у вас жизнь удалась!», «Что за люди? Зачем такие слова писать? Нормально она выглядит», «Если вы займетесь своей жизнью, а не жизнью Бабкиной, то может и у вас все будет хорошо», — отвечали им вторые.

Виктор Жуков
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