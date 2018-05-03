Челябинский избирком рассказал, почему бюллетени гасят топором

В избирательной комиссии Челябинской области прокомментировали инцидент в Юрюзани, где неиспользованные на выборах 29 апреля бюллетени гасили топором. «Так положено по закону, чтобы отрезался левый нижний угол, — пояснил „URA.RU“ председатель облизбиркома Сергей Обертас. — После чего составляется соответствующий акт».
Обертас отметил, что в нормативных актах не указано, какое именно подручное средство следует использовать, чтобы отрезать угол у бюллетеней. «Уже много лет и топор, а где-то пилу используют для гашения. Все это происходит под прицелом видеокамер, что говорит о прозрачности процедуры, — сообщил председатель комиссии. — Нарушений на данном участке не зафиксировано».
Председатель участковой комиссии уже направила Сергею Обертасу записку, в которой объяснила использования «столярного инструмента — топора» экономией времени. Момент гашения бюллетеней зафиксирован камерой после дополнительных выборов в горсовет Юрюзани по одномандатному округу в Катав-Ивановском районе. Ролик в сеть выложила ассоциация «Голос-Екатеринбург».