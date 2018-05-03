В центре Петербурга человек вора Гули расстрелял конкурента

15:07 03 мая 2018 0

Оба участника разборки подчинялись вору Гули Фото: скриншот видео с камер наблюдения

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 46-летнего гражданина Азербайджана Махира Маммадова, который прямо в центре города расправился со своим конкурентом — Физули Гараевым. Они оба были ставленниками вора в законе Надира Салифова по прозвищу Гули.

Физули Гараев был застрелен 30 апреля в арке одного из домов по улице Ломоносова, сообщает «Фонтанка.ру». Махир Маммадов в свое время отвечал за сбор денег с мелких бизнесменов из Азербайджана в Петербурге. Однако он был смещен с этой «должности» по указу Гули, а на его место назначили Физули Гараева. По информации источников, доверие к Маммадову было утрачено, так как часть суммы от поборов с азербайджанцев не доходила до казны Гули.

Похоже, что Маммадов решил отомстить своему нежданному преемнику. Две недели назад машина Гараева была обстреляна, но была повреждена только водительская дверь, а сам он не пострадал. Посчитав, что его позиции в кругах Гули остаются на высоком уровне, Маммадов решил проблему радикально, расстреляв Гараева среди бела дня. Он явился на встречу с личной охраной и не стал вести долгие беседы с конкурентом, взявшись за оружие практически сразу же. По информации журналистов, Махир Маммадов, вероятнее всего, уже сбежал за границу.

Между тем в конце апреля стало известно, что во Франции расстреляли врага вора Гули — Рагима Намазова. В криминальных кругах ходят слухи о том, что покушение произошло именно по приказу Салифова.