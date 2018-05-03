В Перми начали сносить торговый центр на улице Попова. Здание еще в 2014 году признали самовольной постройкой, однако демонтаж начался только сегодня утром, 3 мая.
«Подрядная организация вышла на объект, огородила торговый центр и начала снос, — сообщили „URA.RU“ в службе судебных приставов. — Пока здание будут разбирать вручную». Демонтаж здания происходит за счет приставов, однако сумму в дальнейшем должны взыскать с владельца.
Строить центр начинал предприниматель Баграт Велиадзе на месте дома купца Ширинкина, который входил в «Проект зон охраны объектов культурного наследия города Перми». Бизнесмен имел разрешение на строительство жилого здания, однако выстроил административное. Постройка оказалась вблизи к школе №7 и загородила проход к соседнему жилому дому. Сначала арбитраж признал решение на стройку недействительным, а после суд Ленинского района по жалобе жителей предписал снести самострой.
«В Перми такой большой объект сносят впервые, — сказал „URA.RU“ градозащитник и бывший член комиссии по землепользованию и застройке Денис Галицкий. — Но тут надо заметить, что сносят его не городские власти. Так как судебные тяжбы застройщика были с собственниками соседних участков. Хотя город вроде как уже проявил интерес к земле, чтобы расширить школу».