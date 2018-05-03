В Челябинской области от рака скончался мужчина, которого лечили от остеохондроза

Мужчина обратился в одну из больниц, но там результаты его исследования перепутали с чужими
Житель Златоуста Челябинской области умер от онкологического заболевания, в то время как врачи пытались вылечить его от остеохондроза. Об этом рассказали родственники умершего.
Мужчина обратился к врачам с жалобой на боли в груди, сообщает «РЕН ТВ». Медики одной из больниц города направили его на флюорографию, которая позволила диагностировать у него остеохондроз. Назначенные для лечения мази южноуральцу не помогали, его состояние только ухудшалось. После смерти пациента выяснилось, что у него был рак.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование позволило выяснить, что медики при проведении флюорографии перепутали результаты умершего с заключением другого, здорового пациента.