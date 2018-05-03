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Главные новости Тюменской области
17:58  03 мая 2018 0

Владельцы элитной многоэтажки в Тюмени не могут рассчитаться с долгами за коммуналку

Та самая элитная многоэтажка с огромными долгамиФото: Google карты

Жильцы элитного жилого комплекса в Тюмени (ТСЖ «Эстель», Хохрякова, 45), построенного на ведомственной земле ФСБ, задолжали за электроэнергию 147 тысяч рублей. Учредителем управляющего органа выступает председатель правления обанкротившегося «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР) Григорий Романюта, который сейчас объявлен в розыск. Сам дом был построен при участии известного тюменского бизнесмена Федора Хорошилова. Информация об образовавшейся задолженности доступна в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области, где поставщик ресурсов требует отдать долг.

Дом на Хохрякова, 45 имеет богатую историю. Изначально, территория, на которой появился комплекс, принадлежала РУФСБ по Тюменской области. Управление тогда возглавлял генерал-майор Сергей Березин. По словам источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, переговоры с федеральным ведомством проводил Федор Хорошилов, впоследствии обвиненный в хищении более 776 миллионов долларов у тюменского филиала ВТБ. «Он договорился, что построит дом, а квартиры в нем получат сотрудники ФСБ. В итоге получилась элитная новостройка, которую поделили меж собой знакомые Хорошилова. Романюта был в их числе. А сотрудникам, неизвестно скольким, купили несколько квартир в обычных домах в разных частях города», — вспоминает собеседник агентства.

Андрей Малахов, малахов андрей
Федор Хорошилов привез Андрея Малахова в Тюмень в качестве новогоднего сюрприза матери и ее подругам
Фото: Личная страница Андрея Малахова в instagram

Получить комментарии ТСЖ «Эстель» на момент подготовки материала не удалось — в управляющей компании на звонок «URA.RU» не ответили.

Бывший топ-менеджер тюменского подразделения «Сибнефти» Федор Хорошилов за мошенничество с деньгами ВТБ был приговорен к семи годам тюрьмы. Деньги, взятые на развитие бизнеса, вкладывались в недвижимость и предметы роскоши. Так, у Хорошилова после открытия кредитной линии появились платиновые визитки и автомобиль Maybach.

Помимо этого, коммерсант прославился в Тюмени тем, что приобрел частный Boeing 737 и привез из Москвы переодетого в Деда Мороза телеведущего Андрея Малахова. Таким образом предприниматель устроил своей маме сюрприз на Новый год.

Эльдар Булатов
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