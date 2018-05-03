В Кремле оценили рекордное число россиян, бегущих в США

16:52 03 мая 2018 0

За 2017 год у США убежища попросили якобы 2664 россиянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит доверять информации о рекордном числе россиян, которые просят политического убежища в США. По его данным, необходимо аккуратно подходить к этим цифрам. По данным Службы гражданства и иммиграции США, за 2017 год якобы 2664 россиянина подали американским властям заявления с просьбой об убежище.

«Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно», — цитирует РИА «Новости» Пескова. В американском ведомстве сообщили, что за прошедший финансовый год, оканчивающийся 30 сентября 2017 года, россияне якобы подали на 40% заявлений об убежище больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд — 2127 заявлений — был зафиксирован в 1994 году, уточняет «Дождь».

Причины, по которым россияне просят убежища в США, не называются. Однако согласно правилам соискатель должен доказать, что его непосредственно преследуют, либо у него есть основания опасаться преследований из-за расовой, национальной или религиозной принадлежности. Кроме того, соискатель также может бояться преследований из-за принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических воззрений.

Ранее в британском таблоиде The Sun сообщили, что представители Федерального бюро расследований США советуют россиянам искать политического убежища в Америке, а не в Великобритании, передает «Национальная служба новостей». Причиной англоязычное издание называет то, что Владимир Путин не побоится устранять своих оппонентов на британской территории, но не станет этого делать на территории США.