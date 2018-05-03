Британские офшоры раскроют имена российских олигархов, прячущих свои деньги

Офшоры Великобритании обязали в течение ближайших двух лет рассекретить имена российских олигархов, хранящих там свои активы. Соответствующий указ подписала премьер-министр страны Тереза Мэй под давлением парламентариев, сообщает газета The Times.
По информации издания, сначала глава британского правительства выступила против публикации имен россиян, прячущих деньги в налоговых убежищах. Однако 21 представитель партии тори подписал поправку. «Сторонники инициативы считают, что это позволит нанести сокрушающий удар по коррупции и преступности, в том числе по России», — говорится в статье.
Активист британского подразделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International Дункан Хеймс считает, что «коррумпированные лица» сильно обеспокоятся принятым указом. «Офшоры предоставляли им простой способ отмывать их незаконно нажитые состояния», — цитирует его газета.
Между тем многие выступают против поправок. Например, премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит заявил, что такое решение ставит под сомнение отношения островов с Соединенным Королевством. В 2009 году главы профильных ведомств Каймановых островов обещали не вмешиваться в законы Британии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что инициатором законопроекта выступил представитель лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж. Напомним, британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о готовности Лондона накладывать арест на российские активы сомнительного происхождения после инцидента в Солсбери. Великобритания, которая обвиняет Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, выслала 23 сотрудника российского диппредставительства из страны.