09:30 04 мая 2018 0

Гости выставки остались в восторге от артистов Фото: пресс-служба BY

Презентация нового молодежного российского бренда Baba Yaga удивила зрителей на международной выставке China Import And Export Fair в Гуанчжоу. Перфоманс компании также продемонстрировали для гостей крупнейшей в Китае ярмарки импорта и экспорта — Canton Fair — 2018.

Бренд презентовала Баба Яга с двумя внучками-близняшками — Катей и Волгой Король. Они показали фирменную куклу Бабы Яги и другие товары бренда. Программу продолжили на вечеринке в русском стиле Russian folk party.

По сообщению представителей компании, «русский дух ощутили» все гости выставки. Желающие могли сфотографироваться с артистами, поучаствовать в розыгрышах с подарками и даже пообщаться с настоящей Бабой Ягой.

На прошлой неделе Баба Яга со своими внучками приняла участие в международной выставке и показала арт-проект в Дубае, где произвела настоящий фурор. Ранее бренд «BY» презентовал куклу «Бабы Яги» на международной ярмарке игрушек и игр в Гонконге, рассказал представитель «BY» Дмитрий Морозов. Она была отобрана на конкурс, как лучший проект индустрии за 2017 год.

«BY» — современный российский бренд, который создан для нового поколения. Одна из главных задач компании — воспитание чувства патриотизма с самых ранних лет, воспитание любви к близким людям и родной стране.

Бренд представил яркую презентацию Фото: пресс-служба BY

Фото: пресс-служба BY