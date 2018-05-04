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04 мая 2018
03 мая 2018
09:30  04 мая 2018 0

Россияне шокировали китайцев на международной выставке. ФОТО

Гости выставки остались в восторге от артистовФото: пресс-служба BY

Презентация нового молодежного российского бренда Baba Yaga удивила зрителей на международной выставке China Import And Export Fair в Гуанчжоу. Перфоманс компании также продемонстрировали для гостей крупнейшей в Китае ярмарки импорта и экспорта — Canton Fair — 2018.

Бренд презентовала Баба Яга с двумя внучками-близняшками — Катей и Волгой Король. Они показали фирменную куклу Бабы Яги и другие товары бренда. Программу продолжили на вечеринке в русском стиле Russian folk party.

По сообщению представителей компании, «русский дух ощутили» все гости выставки. Желающие могли сфотографироваться с артистами, поучаствовать в розыгрышах с подарками и даже пообщаться с настоящей Бабой Ягой.

На прошлой неделе Баба Яга со своими внучками приняла участие в международной выставке и показала арт-проект в Дубае, где произвела настоящий фурор. Ранее бренд «BY» презентовал куклу «Бабы Яги» на международной ярмарке игрушек и игр в Гонконге, рассказал представитель «BY» Дмитрий Морозов. Она была отобрана на конкурс, как лучший проект индустрии за 2017 год.

«BY» — современный российский бренд, который создан для нового поколения. Одна из главных задач компании — воспитание чувства патриотизма с самых ранних лет, воспитание любви к близким людям и родной стране.

Бренд представил яркую презентацию
Фото: пресс-служба BY
Фото: пресс-служба BY
Маленькому посетителю Яга подарила фирменный значок
Фото: пресс-служба BY

Семен Гринберг
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