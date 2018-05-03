В Челябинске откроют турецкое консульство

17:51 03 мая 2018 0

Турция должна проявить инициативу по открытию консульства на Южном Урале Фото: pixabay.com

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, в столице Южного Урала может открыться консульство Турции. С такой инициативой выступил Уральский экономический союз. Как сообщил «URA.RU» председатель союза Олег Витковский, этот вопрос уже обсуждался с представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым.

Харлов в разговоре с Витковским отметил, что инициативу должна проявить турецкая сторона. «Я 5 мая лечу в Анкару, — рассказал „URA.RU“ Олег Витковский. — Будем проводить встречи на эту тему». По словам Олега Витковского, Турции для открытия консульства понадобится бесплатный участок земли, где они могли бы построить здание для своего представительства. Это можно сделать в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс. «Идею уже поддержали в мэрии Челябинска, — сообщил Витковский. — Екатеринбург обычно пытается оттянуть на себя подобные инициативы. Но надо, чтобы неравенство между двумя крупнейшими городами Урала стиралось».

В рамках организации работы консульства между Стамбулом и Челябинском могут открыть регулярное авиасообщение. Как рассказал «URA.RU» Олег Витковский, это даст толчок развитию дружественных и экономических связей Южного Урала с Турцией. На сегодняшний день турецкие консульства есть в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске.