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03 мая 2018
18:57  03 мая 2018 0

Действующего председателя совета директоров ЧТПЗ переизбрали на очередной срок

В должности переизбрался Андрей КомаровФото: отдел по связям с общественностью ПАО «ЧТПЗ»

В ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 28 апреля на очередной срок переизбрали председателем совета директоров акционера группы Андрея Комарова. Совместно с Александром Федоровым он контролирует более 80% группы ЧТПЗ, сообщили на предприятии.

Уроженец Челябинска Комаров также является сопредседателем Фонда развития трубной промышленности. В мае 2016 года губернатор Борис Дубровский удостоил его звания «Почетный гражданин Челябинской области».

Группа ЧТПЗ — одна из ведущих промышленных групп металлургического комплекса РФ. Она объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА». Также в нее входят предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Ксения Томашова
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