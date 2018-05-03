Действующего председателя совета директоров ЧТПЗ переизбрали на очередной срок

В ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 28 апреля на очередной срок переизбрали председателем совета директоров акционера группы Андрея Комарова. Совместно с Александром Федоровым он контролирует более 80% группы ЧТПЗ, сообщили на предприятии.
Уроженец Челябинска Комаров также является сопредседателем Фонда развития трубной промышленности. В мае 2016 года губернатор Борис Дубровский удостоил его звания «Почетный гражданин Челябинской области».
Группа ЧТПЗ — одна из ведущих промышленных групп металлургического комплекса РФ. Она объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА». Также в нее входят предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».